Veelbelovende collectie in vierde KWPN Online Veulenveiling

Van 27 tot en met 30 augustus kan er geboden worden op alweer de vierde collectie van de KWPN Online Veulenveiling. Vijf springveulens, 14 dressuurveulens en een Gelders veulen komen op dit platform onder de digitale hamer en zij stammen af van bewezen sport- en fokhengsten als Tangelo van de Zuuthoeve, Arlando, Dream Boy en beloftevolle verervers als Kjento en Livius.

Zoals gebruikelijk bij de KWPN Auctions zijn alle veulens vooraf beoordeeld door een KWPN-inspecteur en gekeurd door een dierenarts, wat kopen op afstand een veilige investering maakt.

Bewezen prestatiegenen

De KWPN Online Veulenveiling biedt de kans om genetisch interessante veulens aan te schaffen. Zo is de veelbelovende Royal Galaxie (v. Maldini) gefokt uit een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Galaxie (v. Jazz), die internationaal bij de Young Riders wordt uitgebracht door Eugenie Burban, en het internationale Grand Prix-dressuurpaard Dark Jazz (v. Jazz) van José Raga Perales. Uit deze directe lijn komt ook het internationale Grand Prix-paard Equirelle W (v. Florett As) van Günter Seidel. Ook Ranger (v. Livius) komt uit een bewezen stam en zijn grootmoeder Biona is een halfzus van het internationale Grand Prix-dressuurpaard Vradin (v. Gribaldi) waarmee Simon Missiaen deelnam aan het EK in Herning in 2013. Het merrieveulen Reeva (v. Filou) is gefokt uit een volle zus van het Grand Prix-dressuurpaard Fendi T (v. Negro) die met Severo Jesus Jurado Lopez schitterde op de Olympische Spelen van Tokyo.

Verwant aan Grand Prix

Bij de springveulens zitten er ook zeker genetisch interessante tussen. Zo is Raico (v. Tangelo van de Zuuthoeve) gefokt uit een halfzus van het Grand Prix-springpaard Quattro (v. Quasimodo Z) van Daniel Bedoya, heeft de Hardrock Z-zoon Riant TVL dezelfde grootmoeder als het Grand Prix-springpaard Willetton (v. Riverman) van George Whitaker en is Ringo Star-T ( v.Glasgow van ’t Merelsnest) gefokt uit een volle zus van de met Albert Zoer op 1.55m-niveau geklasseerde Cancun VDM (v. Balou du Rouet).

Meer informatie

De collectie is nu te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 27 augustus kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 30 augustus vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511 of kunt u bellen met Wim Versteeg: 06-54201800.