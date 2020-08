Veiling Dronten en Starsale Auctions gaan ook live veilen

De afgelopen maanden hebbende selectiecommissies van Veulenveiling Dronten en Starsale Auctions heel veel veulens bekeken bij de fokkers aan huis. Hiervan zijn de allerbeste spring- en dressuurveulens geselecteerd voor een gezamenlijke veulenveiling. Veulens met beweging, uitstraling en een interessante afstamming: paarden voor de toekomst!

Zo zijn er onder andere veulens van de tophengsten Don VHP Z, O’Neill van ’t Eigenlo, Diamant de Semilly, Hardrock Z, Conthargos, Emerald van ’t Ruytershof en Verdi TN in de collectie te vinden. Bij de dressuurveulens zijn er onder andere nakomelingen van Blue Hors Livius, Valverde, Jameson RS2, Governor, Glock’s Taminiau, Daily Diamond, Glamourdale en Glock’s Dream Boy N.O.P.

Beeldmateriaal

Ondertussen zijn de veulens allemaal op de foto en video gezet en staat al dit beeldmateriaal op onze website, inclusief aanvullende informatie over de afstamming.

Live veiling op de locatie van HJC manege Tolbert

De eerste opzet voor deze gezamenlijke veulenveiling van Veiling Dronten en Starsale Auctions was om alleen online te veilen i.v.m. de door de overheid gestelde Covid-19 maatregelen. De afgelopen weken is een heel aantal maatregelen versoepeld, waardoor de veilingcommissie heeft kunnen besluiten toch ook live te gaan veilen! Dit zal plaatsvinden op de locatie van de HJC manege te Tolbert, hier is genoeg ruimte om te kunnen voldoen aan alle maatregelen en toch samen mét publiek een mooie veiling te kunnen houden! De mogelijkheid tot online meebieden blijft gewoon bestaan, hiervoor dient u zich wel eerst te registreren.

Vooraf tickets reserveren

De live veiling kan alleen plaatsvinden als we tezamen ons houden aan alle door de overheid aangegeven maatregelen. Eén van de voorwaarden is dat we een sluitende registratie voeren van alle aanwezigen en kunnen voldoen aan de 1,5m afstand houden. Om dit te kunnen waarborgen dient u vooraf tickets te kopen. Let op: de ticketverkoop start dinsdag 4 augustus en sluit 17 augustus! Vol = Vol!

Voor meer informatie,het bekijken van de collectie en het kopen van tickets kunt u terecht op www.veilingdronten.nl en www.starsaleauctions.com.

Bron: Persbericht