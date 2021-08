Veiling Schockstrand: 52.000 euro voor Vitalis-veulen

Op de vanavond afgesloten online veiling van Andreas Helgstrand en Paul Schockemöhle leverde HP Vinho Verde (Vitalis x Fürst Romancier) veruit het meeste geld op. Het apart getekende hengstveulen werd voor de topprijs van 52.000 euro afgeslagen aan kopers uit Denemarken.

Met 32.000 euro was er precies 20.000 euro minder voor Vie Unique (Valderde x For Romance). Dit hengstveulen kwam in handen van Duitse kopers. Het derde geld werd betaald voor het hengstveulen Dream to Be (Dynamic Dream x Follow Me). Hij gaat voor 31.000 euro naar Denemarken.

Bron: Horses.nl