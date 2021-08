Veilingtopper ET Auction Final Summer Edition voor 46.000 euro naar Frankrijk

Tanagra van 't Ruytershof (v. By Cera D'Ick) was vanavond met afstand de topper van de ET-Auction Final Summer Edition. De tweejarige merrie, die een kleindochter is van Diamanthina van 't Ruytershof werd voor 46.000 euro verkocht aan een bieder uit Frankrijk.

Valencia van HD (v. Balou Du Reventon) was met een bedrag van 24.000 euro het duurst verkochte veulen op deze veiling. Het merrieveulen uit een dochter van Spruce Meadows-winnaar Candy (v. Nabab de Rev) werd voor dit bedrag verkocht aan een bieder uit Slowakije en was van de gehele veiling het tweede duurste lot.

Girlpower

Het derde duurste paard was de driejarige S-Ninja 56 (v. Tangelo van de Zuuthoeve) en daarmee is de top drie bezet met merries. Deze vosmerrie werd voor 22.100 euro verkocht naar Tsjechië.

Omzet

In totaal werd er voor de 24 paarden in de catalogus ruim 335.000 euro betaald en dat komt neer op een gemiddeld bedrag van bijna 14.000 euro per paard.

Alle bedragen

Bron: Horses.nl