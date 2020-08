Veilingtopper KWPN Online voor 8.500 euro naar Rusland

Dallas VDL-dochter Pallasse Ryal K (v. Dallas VDL) werd vanavond bij het sluiten van de KWPN Online veiling voor het hoogste bedrag afgeslagen. Het merrietje werd voor 8.500 euro verkocht aan een koper uit Rusland.

Het KWPN had voor deze editie van de KWPN Onlineveiling samen met VDL Stud een selectie gemaakt van dertig veulens, waarvan ook het tweede duurste veulen, Peggy Sue-D (v. Jardonnay VDL) naar het buitenland vertrok. Voor haar viel de digitale hamer bij een bod van 6.000 euro uit Zweden.

Top drie

Het derde veulen in de top drie was het duurste hengstveulen uit de collectie. Pierrot T is een zoon van Hardrock Z en hij werd voor 5.000 euro verkocht aan een Nederlandse koper.

Gemiddelde prijs

De totale omzet van de veiling kwam uit op 116.750 euro en gemiddeld werd er een bedrag van iets meer dan 3.891 euro per veulen betaald.

Bron: Horses.nl