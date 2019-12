Philippaerts koopt familie-embryo bij Stal Optimus

Ludo Philippaerts heeft op de online-embryoveiling van Stal Optimus geïnvesteerd in een embryo van Otterongo Alpha Z uit de zus van H&M All In. Otterongo Alpha Z is de kloon van de ruin, waarmee Ludo Philippaerts op het hoogste niveau succesvol was. Philippaerts betaalde voor dit embryo 20.500 euro. Bij deze online-veiling stond het fokmateriaal van excellerende sportmerries centraal en kwamen er 41 paarden onder de hamer.

H&M All In is geen onbekende voor de familie Philippaerts. Nicola Philippaerts bracht H&M All In op jonge leeftijd uit op wedstrijden. De ruin behaalde in 2013 als 7-jarige een vierde plaats op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken.

Carrière onder Fredricson

In januari 2014 nam de Zweed Peder Fredricson de teugels van de SBS’er over. De combinatie behaalde grote successen. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 won het paar de zilveren medaille. Een jaar later bij het EK in Göteborg deed H&M All In er nog een schepje bovenop en veroverde de ruin de individuele gouden medaille.

Bron: Horses.nl/Stal Optimus