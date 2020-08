Veulens Excellent Dressage Sales scoren goed

De EDS-Prinsenstad online veulenveiling verliep zeer succesvol. De twintig veulens die voor 10.000 euro of meer werden verkocht, bewezen de goede kwaliteit van de collectie. Dit werd benadrukt door enkele uitschieters van 25.000 euro of meer.

Pretty Perfect (v. Livius) werd de veilingtopper. Het spectaculair bewegende merrieveulen wisselt voor 38.000 euro van eigenaar. Andere uitschieters waren Pablo van Amstel (v. Desperado) en Primadonna (v. Livius).

Pablo van Amstel (Desperado x Dontango) Foto: EDS





Twintig veulens voor 10.000 of meer



Reeds enkele weken voor aanvang van de veiling was er veel interesse voor meerdere kwaliteitsvolle veulens uit de EDS-collectie, dit bleek geheel terecht. Na de ’s middags via ClipMyHorse live uitgezonden presentatie bij Academy Bartels, werd er tijdens de online veiling in de avond massaal geboden van over de hele wereld. Uiteindelijk werden maar liefst twintig veulens afgeslagen voor €10.000 of meer.



Succes voor Livius nakomelingen



De jonge KWPN-hengst Livius had vier opvallende veulens in de EDS-collectie. Vanaf de eerste dag werd er al gesproken over de uitzonderlijke kwaliteiten van de Livius-dochter Pretty Perfect, maar ook Primadonna (25.000 euro), Prodegy VG (21.000 euro) en Piretti Xagovi (19.000 euro) konden de kopers overtuigen. Samen brachten de vier nakomelingen ruim 100.000 euro op.



Interesse van over de hele wereld



Ook dit jaar was er veel internationale interesse in de EDS-collectie. Vanuit ruim 140 landen werd de EDS-Prinsenstad online veulenveiling gevolgd en vanuit ruim 20 verschillende landen werd er daadwerkelijk geboden. Meerdere verkochte veulens gaan dan ook de landsgrenzen over.

Bron: Persbericht