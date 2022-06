Op de online veiling van veulenveiling Borculo was Sting (McLaren x Glock's Dream Boy) vanavond de absolute veilingopper. Het hengstveulen uit de eerste jaargang van McLaren, die onder Dinja van Liere opvallend presteerde in de Pavo Cup en de KWPN hengstencompetitie, werd afgeslagen voor 25.000 euro en blijft voor dat geld in Nederland.