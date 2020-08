Veulenveiling Borculo: dik een ton voor Le Formidable-veulen

Vanaf het moment dat op social media filmpjes verschenen van Pascoe (Le Formidable x Wynton) had hij gelijk heel veel fans. Daarmee gold het hengstveulen als een van de potentiële toppers uit de collectie van veulenveiling Borculo. Die favorietenrol maakte de Le Formidable-zoon helemaal waar: in de vandaag afgesloten online veiling was hij met 105.000 euro de absolute veilingtopper. Het fokproduct van Nathalie Smeets blijft in Nederland.

Het tweede geld van 51.000 euro werd betaald voor Paisible (Kjento x Krack C). Volgens de website van Borculo is dit hengstveulen verkocht aan Nederlandse kopers maar Esben Møller laat aan Horses.nl weten dat hij namens zijn werkgever Helgstrand Dressage het hoogte bod had.

Nog een dure Kjento

Daarnaast bracht nog een Kjento-hengstveulen goed geld op. Voor 38.000 euro werd Pjento E (Kjento x Bordeaux) afgeslagen aan kopers uit Spanje.

Valverde-merrie

Duurste merrieveulen was Philourava (Valverde x Zambuka). Zij werd afgeslagen voor 29.000 euro en blijft in Nederland.

Bron: Horses.nl