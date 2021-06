Veulenveiling Borculo: Sir Donnerhall levert veilingtopper

Op de vanavond afgesloten 'Early Summer Auction' van Veulenveiling Borculo leverde Racoon (Sir Donnerhall x Vivaldi) veruit het meeste geld op. Het hengstveulen blijft voor 25.000 euro in Nederland.

Het tweede geld werd betaald voor Ricciardo LC (McLaren x Vivaldi). Voor dit hengstveulen liepen de biedingen op tot 20.000 euro en ook hij blijft in Nederland. Het duurste merrieveulen was Raya L.E. (Fontaine TN x Charmeur). Zij vertrekt voor 17.500 euro naar de Verenigde Staten.

Springveulens

Dat het bloed van Chacco Blue geliefd is, bleek ook vanavond weer. Het hengstveulen Rush VDA (Chacco Blue x Heartbreaker) bracht 17.000 euro op en was daarmee het duurste springgefokte veulen. Hij werd afgeslagen aan kopers uit Hongarije. Het hengstveulen Russell (Comme il faut x Numero Uno) blijft voor 15.000 euro in Nederland.

Bron: Horses.nl