Veulenveiling Donten en Starsale kiezen voor gezamenlijke online veiling

De organisaties van Veulenveiling Dronten en Starsale Auctions hebben besloten om dit jaar een gezamenlijke online veulenveiling te organiseren op vrijdag 21 augustus 2020. Dat is dan de datum dat de online veiling sluit. Enkele dagen van te voren zal er al geboden kunnen worden.

Juist in deze bizarre tijden van corona willen de organisaties hun fokkers niet in de steek laten en bieden zij de fokkers een platform om hun veulens te kunnen vermarkten. De organisaties hebben besloten om de krachten te bundelen in deze online editie om samen sterk te staan voor de fokkers. Al jaren zijn beide veilingen in veilingland een bekend gezicht. Voor vele fokkers en kopers zijn deze veilingen een betrouwbare partner. Kwaliteit en correctheid staan hoog in het vaandel.

Selectieprocedure

De selectiecommissies van beide veilingen staan in de startblokken om de beste veulens te selecteren voor deze gezamenlijke online veiling. De selectieprocedure gaat zoals dat anders ook zou gaan. Er wordt gezocht naar correct gebouwde veulens met een goede pedigree en sport in de moederlijn.

Aanmelden

Veulens aanmelden kan via de websites van de veilingen:

www.veilingdronten.nl

www.starsaleauctions.com

