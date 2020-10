Vijfjarige Kannan-zoon afgeslagen voor 30.000 euro

De 2020-veiling van jonge eventingpaarden van Dutch Eventing via ET Auction sloot dinsdagavond af voor de jonge gereden eventingpaarden. Eerder was de veiling voor de veulens al gesloten. Bij die groep werd Pretty Woman (Gemini x Zavall) de duurste met 7.000 euro. Bij de gereden paarden was Kyandro van het Buiten-land (Kannan x Vaillant) met 30.000 euro de duurste. Het embryo uit Ceketinka die met Tim Price o.a. Boekelo won, bracht 7.700 euro op.

Organisator René van der Leest zag de meeste van zijn doelstellingen uitkomen: “Bij de veulens zag je de trend dat er betaald wordt voor veulens uit genetisch goede, bewezen eventingstammen, waarvan de moeder in de sport heeft gelopen, die bij goede fokkers vandaan komen. Pretty Woman is zo’n voorbeeld, uit de moeder Happiness die met fokker Patrick Verbakel 1m35 geklasseerd is en 2* eventing-wedstrijden loopt. Een merrie die uit een lijn komt waar heel veel zeer goede sportpaarden uit geboren zijn, zowel internationaal springen als Grand Prix dressuur. Als er geen bewezen referentie achter zit, wordt het toch een stuk moeilijker.”

Veilingtopper blijft in Nederland

“Wat beter kon, was de buitenlandse belangstelling. Van de andere kant hebben we daarmee de Nederlandse en Belgische sport wel een dienst bewezen, een belangrijke doelstelling van onze opzet. Plus dat we gezien hebben dat vooral door investeringsclubjes een aantal paarden in Nederland kon blijven, iets waar we van tevoren ook bekendheid aan hebben gegeven. Kyandro van het Buiten-Land bijvoorbeeld, de Kannan x Valliant, blijft op die manier in Nederland bij een profruiter. Hetzelfde geldt voor de driejarige Contendro X Grafenstolz-hengst die voor Janneke Boonzaaijer is vastgelegd.”

Kwaliteit

“We hebben gezien dat topkwaliteit toch betaald wordt, dat is waar mensen geld voor over hebben. In de komende selecties zullen we toch nog meer een slag moeten maken naar die topkwaliteit, want dat is waar de echte vraag zit. En hebben het nu gezien: het gaat goed als er sprake is van bewezen kwaliteit, in de breedte was het wat minder.”

Volledige collectie en resultaten

