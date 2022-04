Vind jouw future talent bij Jumpers of the Future Auction

Ondanks dat het barst van de online veilingen, is er wederom een nieuwe veiling geboren: Jumpers of the Future Auction. “Ons doel is fijne, gezonde jonge springpaarden te verkopen, waar de klant blij van wordt. Geen verrassingen, maar what you see is what you get”, aldus Koen Leemans namens de organisatie. De collectie staat inmiddels online tijdens het Paasweekend van 15 tot en met 18 april kan er geboden worden.

Veertien jonge springpaarden, één springpony en een drachtige fokmerrie vormen de allereerste collectie van Jumpers of the Future. “Alle paarden zijn klinisch en röntgenologisch goedgekeurd, zodat zij voortvarend van start kunnen met hun carrière.” En ook op papier zit de collectie goed in elkaar.

De vijfjarige, gereden Moos heeft drie 1.60m-hengsten op een rij: Fernando, Stakkato en Concorde. Hij is een halfbroer van twee goedgekeurde hengsten, zijn moeder is een halfzus van een 1.45m-geklasseerde goedgekeurde hengst en zijn grootmoeder is de volle zus van twee 1.60m-paarden. Daarnaast laat hij zelf zien zeer atletisch te zijn, vermogen te hebben en een topinsteling.

De Favourit Ask-zoon Fellino Ask heeft als moeder de Olympische Unita Ask (v.Corrado I), waarmee Rolf-Goran Bengtsson deelnam aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Ook Delano (v.Denver) heeft een interessante moeder. Zij is namelijk de halfzus van meerdere 1.50m-paarden en het 1.55m-paard Quantara 5 (v.Quantum). Harley VDL-zoon O Harley zijn moeder is een halfzus van het 1.55m-paard Fifty Fifty (v.Zirocco Blue VDL) van Vincent Geerink. De moeder van Neverland Z-zoon Niquinto van t Sassenbroek Z bracht al een internationaal 1.45m-geklasseerd paard. Of wat dacht je van Liza Minelli, die met Yves Houtackers in het zadel meerdere 5* Nations Cups en Grands Prix sprong. Zij is de halfzus van de grootmoeders van New Jersey (v.Cornet Obolenksy) en Nevada (v.Eldorado van de Zeshoek).

Foto: Jumpers of the Future

De charmante, 18-jarige drachtige fokmerrie is een toevoeging aan iedere paardenstal. Haar uitstraling en mooie oog verraden dat zij een dochter is van de 1.60m-stempelhengst Heartbreaker. De bloedsopbouw vervolgt met de 1.60m-hengsten Burggraaf en Voltaire. Zelf heeft Hersilia-P gepresteerd tot en met 1.35m-niveau en bracht zij al de bij Mecklenburg gelicensende zoon Quinn van de Smockelaer P-Z (v.Querlybet Hero). Dit jaar verwacht zij een veulen van Diarado.

Een ander pronkstuk van de veiling is de prachtige palominopony Sienna van Prinseveld. “Deze pony is iets speciaals. Zij komt uit de beste springponybloedlijnen, is super makkelijk te rijden en lijkt net zoals haar vader en moeder alles in huis te hebben voor het allerhoogste ponyniveau. Ze heeft parcourservaring in België opgedaan tot 1.00 meter én ze bracht al vier veulens”, is Leemans enthousiast. De vader is de succesvolle EK-pony Goliath van de Groenweg (v.Conor Mac Nessa). Hij behaalde in 2014 individueel zilver op het EK in Millstreet en nam maar liefst vijfmaal deel aan een EK. De moeder is Orchid’s Mila (v.Orchid’s Cestanii) en heeft zich eveneens internationaal bewezen tot en met 1.30m-niveau.

Het bieden start op vrijdag 15 april, de veiling sluit op maandagavond 18 april. Registreren is gratis en eenvoudig. Heeft u vragen over de collectie, wilt u de paarden vooraf bekijken of meer weten over de veiling? Neem dan contact op met 06 22 027 028 of mail naar [email protected] Koen Leemans en Willem van Hoof zijn verantwoordelijk voor het samenstellen van de collectie, de verdere organisatie ligt in handen van Judith Martens.

Collectie