Viva Gold-dochter duurste op veulenveiling Wickrath

Paardensportcentrum Schloss Wickrath organiseerde afgelopen weekend de vierde veulenveiling van het jaar die voor het eerst online werd gehouden. Het merrieveulen Violetta M (v. Viva Gold) bracht 31.000 euro op en was de prijstopper in Mönchengladbach-Wickrath. Er kwamen 27 veulens onder de hamer.

De donkere vos behaalde de hoogste prijs die ooit betaald is voor een veulen bij Schloss Wickrath. De Hannoveraner blijft in Duitse handen en vertrekt naar een dressuurstal in Bremen.

Twee veulens naar Chili

Kopers uit Chili verzekerde zich van twee Escamillo-veulens. In een biedduel tussen Nederland en Chili trok Chili aan het langste eind en kocht het merrieveulen Ein Quäntchen Glück voor 22.000 euro. Emilia ging voor 17.750 euro van de hand en komt ook in Chileense handen.

Hengstenveulen voor 15.250 naar Zwitserland

Savant SKS (v. Secret) was het duurste hengstenveulen en werd voor 15.250 euro verkocht naar Zwitserland.

Bron: Horses.nl/Pferdezucht-Rheinland