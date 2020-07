Vosmerrie van Libertad met 53.500 euro duurste in Hannover

Het Hannoveraner verband veilde dit weekend 67 jonge dressuur- en springpaarden in een online veiling. Het duurste paard was de vierjarige vosmerrie La Jolie (Libertad x Davignon I). Het dressuurpaard ging voor 53.500 euro naar een Duitse koper. Het duurste springpaard was de merrie Descara (v. Diacontinus). De schimmel werd voor 22.000 euro afgeslagen en vertrekt naar Frankrijk.