VSN Auction: 38.000 euro voor Totilas-zoon

Op de tweede editie van de VSN Horse Auction bracht No Limit (Totilas x Metall) het meeste geld op. De driejarige hengst werd afgeslagen voor 38.000 euro en gaat voor dat geld naar Duitsland. De gemiddelde prijs kwam uit op 16.700 euro, een stijging ten opzichte van de vorige veiling in december.

Uitschieter bij de springpaarden was Sublime van den Ham (Dieu-Merci van T&L x Wandor van de Mispelaere). Deze driejarige merrie vertrekt voor 27.000 euro naar Italië.

Koperspubliek flink uitgebreid

Er waren ook kopers uit onder andere Duitsland, Polen, Verenigde Staten, Verenigde Arabische Emiraten en Portugal. Voorzitter Frans Burgers: “Ten opzichte van de eerste veiling hebben we qua kwaliteit een hoger niveau bereikt. Het koperspubliek is flink uitgebreid. We zijn verheugd met deze opbrengst en denken dat we hiermee onze VSN-leden van dienst zijn.”

Bron: Persbericht