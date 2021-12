VSN Auction: 44.000 euro voor Aganix du Seigneur-merrie

Op de dinsdagavond afgesloten VSN Online Auction werd het meeste geld betaald voor Athina Z (Aganix du Seigneur x Dakar VDL). De vierjarige merrie werd afgeslagen voor 44.000 euro en gaat voor dat geld naar Mexico. Duurste dressuurpaard was Dylan (Destano x Fürst Heinrich). Deze driejarige ruin gaat voor 23.000 naar België.

De collectie bestond uit 24 jonge paarden, waarvan 22 spring- en 2 dressuurpaarden. Er waren kopers uit onder andere Duitsland, Ierland, de Verenigde Staten en Zweden. De gemiddelde prijs kwam uit op ruim 16.000 euro.

Alle kanten op

Voorzitter Frans Burgers: “Het was opnieuw een succesvolle veiling waarbij bijna alle paarden een nieuwe eigenaar hebben gevonden. De prijzen schoten alle kanten een beetje op, de een bracht meer op dan gedacht en de ander wat minder maar werden toch gegund. Zo werkt een veiling en we zijn tenslotte toch allemaal handelaren! Hopelijk hebben we veel mensen blij kunnen maken en we gaan ons zeker opmaken voor opnieuw een paas-editie.”

Volledige collectie

Bron: Horses.nl/FB