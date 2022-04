VSN Online: 36.000 euro voor driejarige Diamant de Semilly-zoon

De vierde VSN Online Auction liep maandagavond af. Veilingtopper met 36.000 euro was de driejarige Diamant de Semilly-nakomeling Treasure (mv. Quidam's Rubin). Hij vertrekt naar de Verenigde Staten.

Het tweede geld werd betaald voor Olympia T (Comfortuna x Bustique). Deze driejarige merrie gaat voor 25.000 euro naar Frankrijk. De gemiddelde prijs kwam uit op 17.450 euro. Naast kopers uit eerder genoemde landen, waren er kopers uit Duitsland, Mexico, Nederland, Tsjechië en Zweden.

Als verwacht

Voorzitter Frans Burgers: “Het was opnieuw een enerverende avond, waarbij we veel nieuwe bieders hadden. We zijn als VSN zeer tevreden met het eindresultaat, het was zo ongeveer als verwacht. We weten inmiddels beter hoe alles loopt en dat werpt zijn vruchten af. We zijn in december weer terug met een kersteditie van drie- en vierjarigen.”

Bron: Persbericht