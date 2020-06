De vandaag geopende onlineveulenveiling van het Westfaalse stamboek heeft wat bijzonders in de collectie: een setje veulens. Take Twins for Wins is catalogusnummer 1 van de collectie, tweelingveulens van Vivaldos x Brentano II.

Take Twins for Wins, nummer 1 in de collectie bestaat uit een merrie- en een hengstveulen. Of het straks twee halen, één betalen wordt moet blijken. Het openingsbod ligt bij 4.000 euro.

Eerder maakte NDR een item over de gezonde tweelingveulens:

Bron: Horses.nl