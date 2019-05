Winter-Schulze telt 159.000 euro neer in PSI onlineveiling

Op de tweede PSI onlineveiling van Paul Schockemöhle en Ullrich Kasselmann betaalde Madeleine Winter-Schulze de topprijs. De 'goede fee van de Duitse ruitersport' kocht voor 159.000 euro de zesjarige ruin Bonjour (Benicio x Lauries Crusador xx). Dat was niet veel meer dan de 154.000 euro die werd neergelegd voor de driejarige Mecklenburgs goedgekeurde hengst Versailles (Vivaldi x Sir Donnerhall I). Hij gaat voor dat bedrag naar John Taylor en Kylie Riddel in Australië. Gemiddeld brachten de 20 paarden (10 spring- en 10 dressuurpaarden) 55.350 euro op.

Vorig jaar werd de Horses and Dreams-veiling in het leven geroepen door Schockemöhle en Kasselmann. In de onlineveiling, die gelijktijdig met het Horses and Dreams-concours van Kasselmann werd geopend, zaten vorig jaar alleen dressuurpaarden. Dit jaar werden er ook springpaarden aan de collectie toegevoegd. Het duurste springpaard was met een prijs van 74.500 euro Dialou Blue PS (Diarado x Chacco-Blue), die voor dat bedrag naar Polen gaat.

Twee voor 1,5 ton

Naast de twee dressuurpaarden die voor anderhalve ton een nieuwe eigenaar vonden, was er nog een dressuurtalent dat voor meer dan 80.000 euro een nieuwe eigenaar vond. De Zweedse Charlotte Haid-Bondergaard legden 87.500 euro neer voor Diamant de Bretagne (Don Noblesse x Rubinstein I).

Bonjour:



Versailles:



