Youhorse.auction: 36.000 euro voor driejarige Quick Star-merrie

Tijdens de tweedaagse Youhorse.auction hebben buitenlandse klanten een flinke greep gedaan in het paardenaanbod van Mario Everse en Alan Waldman. Nadat alle verkochte veulens in buitenlandse handen vielen, werden ook een dag later de meeste rijpaarden over de grens verkocht. Een voormalige Grand Prix-amazone uit Duitsland had haar zinnen gezet op de veilingtopper, de driejarige Harley Star (Quick Star x Carthino Z) voor 36.000 euro. Ook kocht ze de vierjarige Lucas van de Blarinckhorst (Diamant de Semilly x Dark d’Amour) voor 14.000 euro.

“We kunnen naar tevredenheid terugkijken op de veiling! We hadden er een paar paarden bij waar wel opgeboden werd, maar die niet gegund werden door inzenders. Maar het merendeel is verkocht en daar zijn we heel blij mee. We gaan ook zeker weten door met Youhorse.auction en willen de lat steeds hoger liggen. De prijs/kwaliteitsverhouding is goed te zien. Er is veel vraag naar paarden die goed springen en daar worden ook goede prijzen voor betaald”, vertellen Mario Everse en Alan Waldman.

Kerstveiling

Waldman en Everse hebben voor 2020 nog een kerstveiling in de planning “En misschien nog een daarvoor. We willen ons dan richten op de wat exclusievere paarden onder het zadel, die drie jaar en ouder zijn. Daar blijven onze klanten toch voor terugkomen. Eigenaren kunnen al video’s insturen. Zodra we weten wanneer we de selectie/videodagen organiseren, maken we dit bekend.”

Wereldwijde verkopen

Dinsdagavond werd opnieuw over de hele wereld verkocht. Slechts vijf verkochte paarden blijven in Nederland. Een koper uit Tsjechië legde drie paarden vast. Een Russische kocht er twee, naar Duitsland en Amerika gaan er elk vier, maar ook Frankrijk, Engeland, Polen en België kwamen shoppen.

Driejarige merries

Zo vertrekken de driejarige merries Renske van ’t Eigenlo (Echo van ’t Spieveld x Kannan) en Elmara’s Heywood HZ (Elvis ter Putte x No Limit) voor respectievelijk 26.000 en 24.000 euro naar Amerika. Renske is met haar stokmaat van 1.55m niet de grootste, maar springt met bijzonder veel kwaliteit en vermogen. Elmara’s Heywood HZ komt uit de stam van Hickstead en is een nichtje van Cambridge de Hus die recent door Jerôme Guery verkocht werd aan Edwina Tops-Alexander.

Ook naar Amerika gaat de vierjarige Lusinus van de Eijkhof (Dallas VDL x Germus) voor 17.000 euro. Voor hetzelfde bedrag gaat de tweejarige hengst Uganda Z (Untouchable x Emerald) naar België.

Bron: Persbericht