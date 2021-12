Youhorse.auction: 40.000 euro voor Dallas VDL-ruin

Op de dinsdagavond afgesloten online kersteditie van Youhorse.auction werden zestien paarden voor 22.000 euro en meer verkocht waarbij diverse professionals kwamen shoppen. Een Oostenrijkse Grand Prix-ruiter, wonend in België, bood 45.000 euro voor de zevenjarige ruin Joint Strike Go (Dallas VDL x Argentinus).

Twee paarden leverden 40.000 euro op. Voor dat geld gaat de tienjarige routinier Go-Go (Cardento VDL x Lux) naar Zuid-Afrika en het zesjarige huntertalent Krombacher VHS (Douglas VDL x Chin Chin) naar Amerika.

Nederlandse stal

De vijfjarige Tangelina EH Z (Tangelo van de Zuuthoeve x Darco) krijgt een Nederlandse stal voor 38.000 euro. “Die kon ik niet laten lopen. Haar moeder Carrera de Muze heeft al dikke proeven gelopen en grootmoeder Walnut de Muze sprong zelfs op het EK met Harrie Smolders. Ze is niet alleen mooi gefokt, ze springt zelf ook nog eens heel goed. Eentje om de sport en fokkerij mee te combineren”, vertelt de nieuwe eigenaar.

Meer dan 30.000

Voor 36.000 euro gaat de zevenjarige J Cesselina (v. Cascadello) in de toekomst haar parcoursen in Amerika springen. De pony Kyran van Equi Center blijft voor hetzelfde bedrag behouden voor de Nederlandse ponysport. Ook vermeldenswaard zijn de 35.013 euro vanuit Luxemburg voor de zesjarige Popeye van de Nachtegaele (v. Balpar de Trebox) en het hoogste bod van 34.000 euro uit België voor Mini Me (v. Grandorado TN), die dit jaar als achtste finishte op de KWPN kampioenschappen voor vierjarigen.

Vliegtickets

Er mogen weer een hoop vliegtickets geboekt worden: Amerika ging aan de leiding met acht aankopen. Maar ook Duitsland (5), Nederland (5) en Engeland (3) waren sterk op dreef. Verder waren er verkopen naar Spanje, Frankrijk, Canada, Italië, Litouwen, Luxemburg, Noorwegen, Polen, Zwitserland, Zweden en Zuid-Afrika.

Volledige collectie

Bron: Persbericht