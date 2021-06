Youhorse auction: 45.000 euro voor Cornet Obolensky-merrie

Op de dinsdagavond afgesloten online veiling Youhorse.auction van Mario Everse en Alan Waldman was Lady Obolensky (Cornet Obolensky x Lasino) de veilingtopper. De vijfjarige schimmel, die vorig jaar de hoogst scorende merrie was bij de KWPN stamboekopname in IJsselmuiden, verhuist voor 45.000 euro naar België.

Mario Everse en Alan Waldman kregen de veilingpaarden dit keer verkocht naar landen als Canada, Amerika, Mexico, de Arabische Emiraten, Bulgarije, Roemenië, Polen, Denemarken, Finland, Engeland en Nederland. Little Dance (Stakkato Gold x Carolus II) bracht 19.000 euro op.

Drie keer 18.000

Drie paarden werden afgeslagen voor 18.000 euro. Dat zijn de driejarige merrie Nardilavasca Keizersberg (Comme il faut x Zirocco Blue VDL), de vierjarige hengst Cornet’s Blue JKH Z (Cornet Obolensky x Mr. Blue) en de driejarige hengst Diabeau Z (Diamant de Plaisir x Quiasimodo Z).

Minder veulens, meer jonge paarden

“We mogen terugkijken op een goede veiling. We zien dat er veel vraag is naar dit soort paarden en dat motiveert ons om met dit concept door te gaan. Er staat van de zomer nog een fokkerijveiling op de agenda, maar we gaan minder veulens veilen dan vorig jaar. We zien onszelf als echte sportmensen en het veilen van jonge paarden die je al kan zien springen past ons wat beter. Je weet hoe ze springen, er zijn röntgenfoto’s gemaakt en de stokmaat is bekend. Kortom, veel meer informatie dan wanneer je een veulen verkoopt. Dat stukje zekerheid vinden onze klanten ook prettig.”

Volledige collectie

Bron: Horses.nl/Persbericht