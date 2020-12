Youhorse.auction: 95.000 euro voor Magic-Belle van ’t Roosakker

Sinds de start van Youhorse.auction midden in de eerste corona-lockdown zijn inmiddels honderden springpaarden, veulens en fokmerries verkocht via het online platform van Alan Waldman en Mario Everse. Op dinsdagavond 22 december vierden ze de sluiting van het eerste veilingjaar met een recordprijs van 95.000 euro. Na een biedduel tussen Canada en Amerika vliegt de achtjarige Magic-Belle van ’t Roosakker (Elvis ter Putte x Ogano Sitte) naar de stal van een Amerikaanse Grand Prix-ruiter en trainer.

“Als je online paarden weet te verkopen tot 95.000 euro kun je niets anders dan heel tevreden zijn. Een dag eerder werd de driejarige Dothan Z al voor 65.000 euro verkocht naar Panama. We hadden het van tevoren druk met aanvragen en de website werd echt goed bezocht door mensen vanuit de hele wereld”, vertellen Alan Waldman en Mario Everse.

Internationale klasseringen

Magic-Belle van ’t Roosakker was met zijn acht jaar één van de oudere paarden van de veilingavond. Hij heeft (inter)nationale klasseringen tot en met 1.35m niveau en is klaar voor een stapje hoger. “We hebben er heel veel plezier van gehad, de hele familie”, vertelt Mario Everse die hem als jaarling kocht. “Onze beide dochters hebben er ook heel fijn mee gereden. Ze hebben allebei een paard voor het hogere niveau en dat is voldoende. Wij hebben zelf geen ambitie om straks – als het weer kan – alle weekenden op hoog niveau internationaal te rijden. En de jongere paarden komen eraan, vandaar dat we Magic-Belle in onze eigen veiling brachten. Ik hoop dat ze er net zo blij mee zijn als dat wij waren.”

Buitenlandse kopers

Opvallend op dinsdagavond is dat veel nieuwe klanten voor het eerst een paard online kochten. In totaal zullen zeven paarden naar Amerika vliegen, maar er waren ook verkopen naar Rusland, China, Canada, Polen, Zwitserland, Duitsland, Tsjechië en één in eigen land, Nederland.

Twee voor 55.000 euro

Twee paarden gaan voor 55.000 euro naar verschillende stallen in Canada: J’Adore Faya B (v. Etoulon VDL) en Iowa B (v. Action Breaker). De pas driejarige, maar onder het zadel al heel veel talent tonende Mila TM (v. Fly) vertrekt voor 40.000 euro naar Polen, net als de bonte Denzel van het Vrankenhof (v. Davinci Van Erpekom Z) voor 30.000 euro en Krack T (v. Etoulon VDL) voor 28.000 euro. Hunter talent Lapacho (v. Golden Dream) krijgt voor 32.000 euro een stal in Amerika. Een Chinees legde voor 24.000 euro zijn hand op Fanny Girl du Lozon (v. Mylord Carthago).

Vervolg in 2021

“Echt leuk hoe steeds meer mensen onze veiling weten te vinden. Dit was inmiddels alweer de zevende editie en één ding is zeker: We gaan in 2021 door!”, zijn Waldman en Everse vastberaden.

Bron: Persbericht