Youhorse.auction: Dominator en Eldorado van de Zeshoek leveren veilingtoppers van 45.000 euro

De Youhorse.auction paarden verspreiden zich als een olievlek over de wereldbol. Waren er al honderden paarden wereldwijd verkocht, de verkopen op dinsdagavond 5 april naar Zimbabwe, Griekenland en Kroatië zijn nieuw. De paascollectie met jonge en gereden springpaarden werd in no-time verkocht. De twee duurste met 45.000 euro waren de zesjarige merrie Donna Summer (Dominator Z x Ustinov), die een stal in Hongarije krijgt, en de driejarige, naar Italië verkochte Thurbo van ’t Palmenhof (Eldorado van de Zeshoek x Feinschnit I).

“Zo houden we de moed er wel in”, zijn Alan Waldman en Mario Everse positief gestemd na afloop. “Het was een geslaagde avond, waarbij alle paarden verkocht zijn op een enkeling na. We hebben weer een hoop nieuwe klanten mogen verwelkomen, zelfs uit nieuwe landen, maar er waren ook weer vaste klanten bij. Ze zijn tevreden over hun vorige aankopen en komen weer terug om wat nieuws vast te leggen.”

Vertrouwen

Mario Everse merkt op dat de doorsnee kwaliteit van de springpaarden hard is gestegen. “In het begin hebben we heel veel eigen paarden ingebracht. Later konden andere mensen hun paarden aanmelden. Er was wel eens wat ondereind. Dat hebben we bijna niet meer. Nu we zulke goede veilingen met een zeer hoog verkooppercentage draaien, zie je ook veel vertrouwen bij inzenders. We krijgen nu echt goede paarden aangeleverd en die brengen ook goede prijzen op. Dat is fijn!”

Twee Dominators

Dinsdag werd alweer de 21e collectie geveild. Twee Dominators gaan naar twee verschillende klanten in Hongarije: Donna Summer (45.000 euro) en de voor 16.000 euro afgeslagen Dollar Z (mv. Contendro I). Italië kwam met vier aankopen sterk voor de dag. Naast Thurbo (45.000 euro) bracht de vierjarige Uta Bronco (Untouchable x Ramiro Z). Ook een mooie prijs op (38.500 euro).

Buitenland

Acht springpaarden vertrekken naar Amerika, zoals Dapper WB Z (Denzel van ’t Meulenhof x Lux Z) en Chabalito (Chacfly x Marquise) voor 36.000 euro, en Celine DB Z (Cosun x Utrillo Z) voor 30.000 euro. Naar Engeland gaan Mowgli C (Hermantico x Charisma) voor 38.000 euro, Keronique DN (Harley VDL x Mr.Blue) voor 33.000 en Malibu R.A.G. (Bubalu VDL x Corland) voor 32.000 euro. Een Deense stal legde Mister President (Harley VDL x Emerald) voor 36.000 euro vast. Slechts vier jonge veilingpaarden haalden de 10.000 euro grens net niet.

Volledige collectie

Bron: Persbericht