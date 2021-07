Youhorse.auction: Grandorado TN-merrie voor 45.000 euro naar Zuid-Afrika

Op de dinsdagavond afgesloten veiling Youhorse.auction, het veilingplatform van Mario Everse en Alan Waldman, leverde Larona (Grandorado TN x Warrant) veruit het meeste geld op. Deze vijfjarige merrie vertrekt voor 45.000 naar Zuid-Afrika. Naast Zuid-Afrika zijn Guatamala, Chili, Amerika en Canada een kleine greep landen waar binnenkort de veilingpaarden naar toe vertrekken.

Voor 28.000 euro werd de zesjarige ruin Kletcher (Emir R x Mermus R) verkocht aan een olympische springruiter uit Chili. Lipton (For Pleasure x Diamant de Semilly) blijft (voorlopig) voor 26.000 euro in Nederland. Voor 24.000 euro vertrekken de driejarige ruinen Imprevu du Paradis (Candy de Nanuel x Nabab de Reve) en Klytsjko van de Heffinck (Kassander van ’t Roosakker x Contact van de Heffinck) respectievelijk naar Zweden en Amerika. Andere landen die inkochten waren Frankrijk, Polen, Engeland, Noorwegen, Spanje en België.

Veel vertrouwen

Bekende namen stelden opnieuw hun vertrouwen in Youhorse.auction, maar ook nieuwe klanten wisten de weg te vinden. “We realiseren ons dat er heel veel vertrouwen moet zijn, maar dat is natuurlijk nooit anders geweest in in- en verkoop van paarden. De paarden zijn zoals ze zijn en we hebben diverse aanvullende video’s gestuurd als mensen daarom vroegen. We weten wel zeker dat ze blij gaan zijn met de veilingpaarden”, vertelt Mario Everse.

Volledige collectie

