Youhorse.auction: ‘Hier zitten internationale paarden tussen’

De 13e Youhorse.auction staat in het teken van fokkerij. Van veulens en embryo's tot (drachtige) fokmerries om je eigen fokkerij en sportcarrière een boost mee te geven. “Er zijn op dit moment zeer veel online veulenveilingen, maar we denken dat we zoveel aparts hebben vastgelegd dat we ons toch kunnen onderscheiden. De één na de andere voortreffelijke pedigree kom je tegen”, vertellen Alan Waldman en Mario Everse.