Zangersheide online: 72.000 euro voor Casallco-merrie, drie naar Nederland

Op de dinsdagavond afgesloten online veiling van Zangersheide kwamen 21 jonge springpaarden onder de hamer. Canintendra PS (Casallco x Chacco Blue) bracht veruit het meeste geld op. Voor 72.000 euro vertrekt deze vierjarige merrie naar Groot-Brittannië.

Ook de tweejarige bonte hengst Suske van de Boortoren (Obi-Wan x Joepie v/d Wateringhoeve) was in trek. Braziliaanse kopers hadden met 47.000 euro het hoogste bod. De bij Zangersheide goedgekeurde driejarige hengst Gregory-Lou Z (George Z x Nabab de Reve) bracht het derde geld op. Hij gaat voor 34.000 euro naar de Verenigde Staten.

Nederlandse kopers

Drie paarden komen naar Nederland. Dat zijn de tweejarige hengst Tabasco Z (Take a Chance On Me Z x Cravitz W) voor 15.500 euro, de tweejarige hengst Montender (Parrandero x Chin Chin) voor 15.000 euro en de driejarige ruin Charlie of Dalwhinnie Z (Corico Z x Tangelo van de Zuuthoeve) voor 13.000 euro.

Bron: Horses.nl