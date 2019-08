Zangersheide online: Onyschenko koopt veilingtopper

Dora van het Hobos Z (Diamant de Semilly x Chellano Z) bracht het tweede geld op. Voor 26.000 euro gaat deze merrie naar een Belgische stal. Dora is een halfzus van de 1,60 m. springende Uzo van het Hoboz Z. Grootmoeder Cassandra Z gaf ook de internationale paarden Vasco, Carpe Diem en Harrie Smolders’ Cobe van het Gonnehof.

Voor Cherry On Top vh Zand Z (v. Cornet Obolensky), de halfbroer van Lorenzo de Luca’s 1,60 m-paard Evita van ’t Zoggehof, werd 18.000 euro betaald. Het hengstveulen verhuist naar Groot-Brittannië.

Van de 27 veulens in de collectie werden er 23 verkocht. Vier fokkers kochten hun veulens terug nadat hun minimumbedrag niet werd behaald.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl/Zangersheide

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!