Zesde editie van HSH Auction in startblokken

De HSH Auction heeft een opvallende collectie met jonge springpaarden gelanceerd. De veiling wordt georganiseerd door de jonge ondernemers Jesse Cranen, Aniek Diks en Sjors van Oorschot. Kenners van springpaarden weten al jarenlang hun weg te vinden richting de veiling, die garant staat voor kwaliteit. De collectie is bekend en wordt op 7 december vanaf 19.00 online geveild.

De veiling bestaat uit 26 paarden in de leeftijd van twee tot en met zes jaar oud. De commissie kent hun klanten en heeft paarden geselecteerd die alles in zich hebben om te ontwikkelen tot een goed sportpaard. Kwaliteit waar de markt op zit te wachten.

Techniek en vermogen

Eén van die opvallende paarden is Elmo van den Hoek Z. Een zoon van de 1.60m springende Emir R. De goed gebouwde vos springt met een goede techniek en beschikt over veel vermogen. Een ander highlight uit de collectie is Lirano (v. Hermantico). Een echte atleet die speelt met de hoogte van de hindernissen. Met datzelfde gemak springt ook Iron Man van ’t

Meulenhof nazaat Qees van den Dael.

Jong talent

De collectie heeft ook een heel aantal interessante jonge sportpaarden. Neom Boy (v. Comme Il Faut) voert bloed van een echt springpaard. Moeder Calido Girl is een dochter van de Holsteiner tophengst Calido I. Ze is leverancier van meerdere internationale paarden. Diva H (1.50m) en Nuca (1.40m) zijn halfzussen van deze goed springende Neom Boy. Ook bij Mowgli Vasco zitten springgenen verankerd. Vader Entertainer is een van de internationale troeven van Michel Hendrix. Zijn moeder Irma-E, een nazaat van El Primero, springt zelf op 1.35m niveau en heeft daarbij ook nog eens het elitepredicaat.

Try-outs

Voorafgaand aan de veiling kunnen de paarden op afspraak worden uitgeprobeerd. Ook zijn alle röntgenfoto’s en rapporten in te zien. De dierenarts van de HSH Auction licht de beelden graag toe aan potentiële klanten.

HSH-paarden op WK

De HSH-paarden vinden hun weg in de internationale springcompetities. In 2019 liepen maar liefst vier HSH-paarden mee tijdens het WK voor jonge springpaarden in Lanaken. Cash Flow Z, Zensational, Irocco Grey en Tinkerbell Z wisten zich te kwalificeren voor het meest prestigieuze evenement voor jonge paarden en deden daar goede zaken.

Open UK Championships

Maar er meldden zich meer talenten verkocht via de HSH ook al in de ring. Zo wist Cash Flow met Killian Browne zich te plaatsen voor de ‘Open UK Championships’. Diezelfde ruiter reed ook met Yax en Never the less naar hoge klasseringen in de Bolesworth finales.

Niet alleen over de grens

In Amerika vielen Johnny Walker en Cor de Grannus op tijdens het kampioenschap van hunters en wisten beiden de beste te worden in hun categorie. Niet alleen over de grens laten de HSH-talenten van zich horen, maar ook in Nederland springen de paarden zich in de kijker. Jolion en Primero HH van de Ruiter zijn keer op keer een klasse apart in de jonge paarden competities.

Bron: Persbericht