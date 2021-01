Zevenjarige fokmerrie levert 71.500 euro op

Op de woensdagavond afgesloten veiling van Ekestrian was In Love JW van de Moerhoeve (Jenson van't Meulenhof x Nabab de Rêve) de absolute veilingtopper. De zevenjarige fokmerrie, drachtig van Emerald, werd afgeslagen voor 71.500 euro. In Love werd gefokt uit Ischgl de Muze en is daarmee een halfzus van de goedgekeurde hengsten Opium JW van de Moerhoeve (v. Kannan) en Mumbai (v. Diamant de Semilly).