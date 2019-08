O’Pleasure Ice kopstuk van geslaagde Prinsjesdag-veiling in Ommen

De tweede editie van de Prinsjesdag-veulenveiling tijdens het CSI in Ommen kan als zeer geslaagd de boeken in. De For Pleasure-zoon O'Pleasure Ice (mv. Zirocco Blue VDL) was met 19.000 euro de veilingtopper en daarnaast waren de goede prijzen in de breedte opvallend. Niet alleen de gemiddelde prijs van 12.500 euro stelde de fokkers heel tevreden, ook zijn alle veulens daadwerkelijk verkocht voor een prijs van minimaal 10.000.

Tussen de basisronde van de Medium Tour finale en de winning round in, kwamen tien exclusieve springtalenten onder de hamer van de enthousiaste veilingmeester Koen Olaerts. Vanuit alle hoeken werd geboden op de interessante veulens en dat zorgde voor een vlotte en transparante veiling.

‘Heel tevreden’

“Met zo’n veiling kunnen we niets anders dan heel tevreden zijn! Toen we twee jaar geleden met dit idee kwamen hoopten we op een verloop als vanavond. Dus we zijn heel blij dat we dit nu al hebben kunnen realiseren tijdens de tweede editie”, reageert voorzitter Arjan van der Waaij.

Jeroen Dubbeldam

Niet alleen mensen vanuit de sport sloegen hun slag, zo kreeg Jeroen Dubbeldam het interessante merrieveulen Tina van de Bisschop (Opium JW van de Moerhoeve x Nabab de Reve) van Tom de Craene voor 11.000 euro in de vingers, ook trouwe kopers van Veulenveiling Prinsjesdag waren afgereisd naar deze extra editie in Ommen.

Schockemöhle koopt veilingtopper

Op veilingtopper O’Pleasure Ice (uit de lijn van Judy Ann Melchiors GP-paard As Cold As Ice Z) van fokker Ton van Tilburg liet Paul Schockemöhle zijn oog vallen en daarmee vertrekt dit hengstveulen voor 19.000 euro naar Duitsland. Voor 17.000 euro blijft het genetisch hoogwaardige merrieveulen Oklahoma Paulowna (Poker de Mariposa x Carthago) van fokker Ans Keppel in Nederland, terwijl Ti Amo AEG (Diamant de Semilly x Clarimo Ask) van Joris Aegten nieuwe eigenaren uit Finland heeft gekregen voor 15.000 euro.

“Diverse veulens zijn naar sportstallen in binnen- en buitenland verkocht. Het mooie is dat alle tien veulens echt verkocht zijn en van de fokkers hebben we hele lovende reacties gekregen. Dus we kijken uit naar de veilingen op 17 en 18 september in Ermelo!”

Klik hier voor de verkoopprijzen.

Bron persbericht Prinsjesdag-veiling in Ommen