Opnieuw springpaard duurste op Hannoveraner Auktion

Tijdens de oktoberveiling van het Hannoveraner Verband ging de vijfjarige goedgekeurde hengst Quite Chacco (v. Quaid) als duurste over de toonbank. Hij verhuisde voor 160.000 euro naar de Ierse springruiter Cian O'Connor. Gisteren was het opnieuw een springpaard die de prijstopper van de novemberveiling werd. De vierjarige merrie Carissima (Contendro x Graf Top) vertrok voor 79.000 euro ook naar de overkant van de Noordzee, naar Groot Brittannië.

De vierjarige merrie Carissima komt uit de fokkerij van Karsten Asendorf. De dochter van Contendro is al de vijfde veulen uit Asendorfs merrie Gardefrau Top die als duurste de veiling in Verden verlaat. Haar broer Congrato loopt inmiddels in het 1,45m.

Twee keer Dante Weltino

Een Oostenrijkse dressuurstal kocht het op een na duurste paard. Ze betaalden 70.000 euro voor Dante’s Daiquiri (v. Dante Weltino). De zwarte hengst loopt al met succes in de sport. Voor een andere nakomeling van Dante Weltino werd het derde geld betaald. Een Duitse koper betaalde 60.000 euro voor Dantes Love F.

In totaal kwamen er 74 rijpaarden voor een gemiddelde prijs van 18.784 euro onder de hamer, 3000 euro meer dan de vorige veiling. 32 paarden vertrokken naar het buitenland.

Bron Hannoveraner Verband