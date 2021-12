Optimus Online Auction is geopend voor biedingen op embryo’s en veulens

www.stal-optimus.auction is geopend voor biedingen op hun embryo’s en veulens. Ze komen uit moeders die presteren tot 160 niveau of zijn nauw verwant met topaarden. De embryo’s en veulens uit eigen fokkerij, dus 0% commissie. De online veiling eindigt op 28/12. Collectie: https://www.stal-optimus.auction/collection/2.

Embryo’s worden aangeboden van o.a. de exceptionele Grand Prix merrie Cristel, recent onder het zadel van Niels Bruynseels in het CSI5* circuit. Cristel heeft ook afgelopen zomer schitterende resultaten behaald met de Young Rider Max Sebrechts op CSI3* en CSI4* niveau. Ook de volle broer van Cristel is succesvol op 160 niveau, haar zuster op 155 niveau.

Van Cristel wordt ook een volle zuster aangeboden, Danse Optima (2021), evenals een halfbroer, Inter Optimus (2021).



Uit Cacacha van het Schaeck worden 3 embryo’s aangeboden. Cacacha presteerde zelf op 160 niveau met een junior ruiter. Haar dochter, Like a diamond van het Schaeck, was recent tweede in de GP CSI5- van Samorin met Marlon Zanotelli. Haar broer, H5 just the music, was 3de in GP CSI5* Calgary en 3de in de GP CSI5* La Baule.

Ook de moeder van Cacacha was succesvol op 160 niveau en is de zuster van E-Muze YEK 160. De 2de moeder van Cacacha is de zuster van Funky Music 160, Quarts-Musik 160 en Krapuul 160. De hengsten die gebruikt werden zijn Chacco Blue, Cumano, Emerald, Diamant, El Torreo, Cashpaid en Cavalier Russe.

Alle merries presteren zelf op internationaal niveau en/of zijn verwant met toppaarden:

Cristel M 160 – 5 de GP CSI3* Knokke week 2 – 6 de GP CSI3* Knokke week 3 broer niveau 160 zuster niveau 155 nicht van C-Trenton 160, 2 keer 2de in Hamburg

– 5 GP CSI3* Knokke week 2 – 6 GP CSI3* Knokke week 3 Cacacha van het Schaeck 160 – 3 de CSI3* GP Lier – 6 de GP CSI3* Saint-Lô dochter, Like a diamond vh Schaeck 160 met Zanotelli (2 de GP CSI5* Samorin) moeder 1 ste CSI5* 160 Harrisburg broer, 3 de 160 GP CSI5* La Baule – 3 de 160 GP CSI5* Calgary

– 3 CSI3* GP Lier – 6 GP CSI3* Saint-Lô Exquise du Pachis 160 – 3 de Italiaans kampioenshap – 5 de GP CSI3* Zandhoven 2 zusters 150 , broer 145 2 de moeder 160 alsook haar 2 zusters en 2 broers 160 160 moederlijn stud Hero

– 3 Italiaans kampioenshap – 5 GP CSI3* Zandhoven Manou de Muze 150 – 9yo – nulspringer! broers moeder 160 & 150 3 de moeder Narcotique de Muze

– 9yo – nulspringer! Anita du Park 150 – 2 de Belgisch Kampioenshap YR broer 160 moeder is zuster van vier 160 paarden en twee 150 paarden Diabolo du Parc 160 – winnaar GP CSI5* Paris & GP CSI5* Calgary Rosana du Park 160 – veelvoudig winnaar – Lamaze

– 2 Belgisch Kampioenshap YR zuster Vagabond de la Pomme 160 – Penelope Leprevost

– Penelope Leprevost moeder van Cristel 160, Diacento 160, Battle Cry 155

De veulens werden veterinair goedgekeurd. Het rapport vindt u op de website. De veulens kunnen ter plaatse bekeken worden (+32 475 27 89 87). De veiling eindigt op 28/12. Collectie: https://www.stal-optimus.auction/collection/2

Persbericht Stal Optimus