Ottoucha Hero Z met 62.500 euro prijstopper van voorlaatste deel Stud Hero Auction

Het waren de merries die in de eerste twee delen van de Stud Hero Auction zorgden voor de hoge biedingen en dat was ook voor het derde deel het geval. Ottoucha Hero Z (v.O’Neill van ’t Eigenlo x Aganix du Seigneur) was de duurste met 62.500 euro. Er waren veel internationale biedingen en het was een Ierse bieder die uiteindelijk het hoogste bod in handen had.