Paul Hendrix: “Hoge verwachtingen van derde collectie HX Auctions”

Voor de derde keer in één jaar presenteert Stal Hendrix een veelbelovende collectie van driejarige springpaarden op het HX Auctions-platform. Deze zorgvuldig geselecteerde talenten komen uit de eigen fokkerij en opfok van Stal Hendrix. De collectie is nu online te bekijken en bieden is mogelijk van 17 tot 20 december.

Nakomelingen van bewezen Grand Prix-verervers als Contendro I en Ultimo van ter Moude maken deel uit van deze collectie, net als nazaten van in opkomst zijnde sport- en fokhengsten als Casallo Z, Gaspahr, Cape Coral RBF Z en Entertainer. Paul, Michel en Timothy Hendrix zijn er opnieuw in geslaagd om een veelbelovende groep samen te stellen.

Grote toekomst

“In december 2020 hebben we voor het eerst een collectie geveild op het veilingplatform HX Auctions, gevolgd door een ‘Summer Edition’ afgelopen augustus. Het doet me deugd om keer op keer positieve berichten te ontvangen van de nieuwe eigenaren van de paarden uit deze eerste twee veilingen”, vertelt Paul Hendrix. “Ook voor deze derde veiling hebben we geen enkele concessie gedaan. Met trots presenteren we deze interessante collectie, bestaande uit paarden met een goed exterieur, veel springkwaliteiten en veelal ook een goede bewegingsvorm. Van onze eigen hengsten maken ook diverse grote talenten deel uit van deze collectie. Deze tien paarden hebben stuk voor stuk een grote toekomst voor zich in de springsport, hunter-rubrieken en/of de fokkerij.”

Favorieten

Afgelopen week gaf de Cornet Obolensky-zoon Cape Coral RBF Z op de KWPN hengstenkeuring zijn visitekaartje af doordat hij alle drie zijn gepresenteerde zonen kreeg aangewezen voor de tweede bezichtiging. Ook in deze editie van HX Auctions maakt een beloftevolle nakomeling van Cape Coral RBF Z deel uit van de collectie. “De eerste fokkerijresultaten van Cape Coral zijn ongelooflijk goed en in deze veiling zal een fenomenaal springende dochter van hem onder de hamer komen. Deze Napoliena K springt fantastisch en heeft een top model. Een andere persoonlijke favoriet van mij is de Ultimo van ter Moude-dochter Normandy HX. Deze merrie komt uit onze eigen fokkerij en is een buitengewoon goed springpaard. Haar moeder is bovendien al heel succesvol in Amerika”, licht Paul toe. “Ook de veelbelovende Gaspahr-zoon Naspahr is iets bijzonders. Hij springt met zeer snelle reflexen en een goede techniek. En dan hebben we nog twee heel goed springende nakomelingen van Jacadello in de collectie, om er maar een paar te noemen.”

Bieden

Alle informatie, video’s, veterinaire rapporten en voorwaarden zijn nu te vinden op de website www.hxauctions.nl. Na online registratie als bieder kan er geboden worden van vrijdag 17 tot maandag 20 december, op de slotdag sluiten de kavels vanaf 19.30 uur.

