Peter Charles koopt For Pleasure-zoon op Flanders Foal Auction voor 42.000 euro

Kopers vanuit de hele wereld sloegen gisteravond op Jumping Bonheiden hun slag tijdens de Flanders Foal Auction. De meesten waren niet eens zelf aanwezig, maar investeerden per telefoon of online. Orange van de Kalevallei, de zoon van For Pleasure en 1.60m Grand Prix merrie Sissi van Schuttershof (v. Nabab de Reve) was veruit de duurste. Olympisch springruiter Peter Charles legde hem per telefoon vast voor 42.000 euro, nadat hij ook al Cervo STS Z (v. Conthargos) uit de 1.60m Grand Prix merrie Avanti voor 18.000 euro kocht.

In totaal werden 28 van de 30 veulens verkocht, werd er in iets meer dan twee uur 431.000 euro omgezet en kwam de gemiddelde prijs op 15.939 euro uit. Daarmee heeft Flanders Foal Auction opnieuw het hoge niveau weten vast te houden. “Dat viel allemaal nog maar te bezien. We hadden veel geloof in onze collectie veulens, maar je moet je ook realiseren dat het aanbod enorm is en dat er enorm veel veulenveilingen zijn tegenwoordig”, vertelt Gerald Lenaerts.

28.000 euro voor veulen van Comme Il Faut

Ook Luk Van Puymbroeck had het druk aan de telefoon. “Je merkt door regelmatig veilingen te houden dat de mensen terugkomen. Het klantenbestand wordt groter en groter, het vertrouwen is er en de veulens zijn goed.” Tien veulens werden voor 18.000 euro en meer verkocht. Voor 28.000 euro ging de schitterend gemodelleerde Camille van Twelve Oaks (v. Comme il Faut) naar Engeland.

22 veulens over Belgische grens

De cijfers spreken voor zich. Slechts zes (!) veulens blijven in België, de overige 22 gaan de grens over. Bijzonder is dat drie veulens over de telefoon naar de Emiraten werden verkocht, waar het FFA-team nu al drie keer een embryoveiling heeft georganiseerd. “We hebben deze mensen daar ontmoet. Het bevestigt ons gevoel alleen maar om daar op locatie te gaan veilen” Het gaat om Toucon CC Z (v. Toulon), Highlight van ’t Vossenbos Z (v. Hickstead) en Our Beauty SI (v. Colman). Veilingmeester Dirk Zagers sloeg Cadilac Z (v. Cabrio van de Heffinck) naar Qatar af. Corneel Tachor Z, zoon van Carthago Z uit de volle zus van Valentina van ’t Heike, bracht 19.000 euro op en vertrekt met nog drie veulens naar Amerika.

Internationale ruiters

Internationale springruiters weten hun weg ook te vinden. Shane Breen kocht voor 18.000 euro Crème de la Crème Axelhoeve Z (v. Cornet Obolensky). Gregory Whatelet legde zijn hand op Byblosh-K van ’t Kattenheye Z (v. Bamako de Muze) en George Whitaker werd eigenaar van Toledo Z (v. Taloubet Z). Een internationaal springende Deense amazone voegde Chocolat van Schuttershof Z (v. Cornet Obolensky) toe aan haar paardenbestand voor 26.000 euro. De Belgische springruiter Jens Vandenberk kocht Et Moi van Overis Z (v. Eldorado van de Zeshoek), de zoon van Pronto van Overis Z waarmee hij zoveel won tot op 1.45m niveau.

Klik hier voor de veilingresultaten.

Bron persbericht