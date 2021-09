Premiehengst Q-Music duurste in Performance Plus Online Auction

Maandagavond sloot de vijfde editie van de Performance Plus Online Auction georganiseerd door Stal Wetzelaer, MT Stables, Reesink Horses en LvD sporthorses. Dertien jonge dressuurpaarden kwamen onder de hamer. De Hannoveraanse premiehengst Q-Music (Quantensprung x Sandro Hit) werd met 80.000 euro de duurste.

Q-Music kwam in oktober 2019 op de hengstenkeuring in Hannover. Daar werd de zoon van Quantensprung geprimeerd. Moeder Sandra leverde een jaar later nog een goedgekeurde zoon van Quantensprung. Deze werd bij het DSP gekeurd. De Spaanse Olympische ruiter Juan Antonio Jiménez telde 80.000 euro neer voor Q-Music en de hengst was daarmee de duurste van de veiling.

Ook de andere paarden werden voor aantrekkelijke prijzen verkocht. Naast belangstelling uit Nederland was er ook veel belangstelling uit het buitenland. Dit keer werden er ook paarden verkocht aan bieders uit Portugal, Engeland, Denemarken en de USA. De volgende editie van de Performance Plus Online Veiling wordt volgend jaar januari gehouden.

Bron Persbericht