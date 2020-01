Prijstopper PS-Online Auktion verhuist voor 101.000 euro naar Ierland

Jannik PS (Je t'aime Flamenco x Conthargos) heet de veilingtopper van de PS-Online Auktion die 28 januari afliep. De vierjarige Oldenburger werd voor 101.000 euro afgeslagen en vindt zijn nieuwe stal in Ierland. De dertien paarden die werden geveild, brachten in totaal ruim een half miljoen euro op. Twee weken geleden was het totaal bedrag van Paul Schockemöhles online veiling nog 400.000 euro.

De vierjarige en 1,76m grote Jannik PS is een zoon van Je t’aime Flamenco uit de Conthargos-dochter Conlouba. De merrie bracht van Chacco-Blue Chagolou die onder Philip Rüping op 1,40m-niveau springt. Een Ierse koper deed het laatste bod van 101.000 euro.

85.000 euro voor zoon Chacoon Blue

Het op een na duurste paard was de eveneens vierjarige Chacoon Fly PS (Chacoon Blue x Sir Shutterfly). De schimmel uit de stam van de 1,60m-paarden Balou’s Lady van Douglas Lindelöw en Chacco Boy, die in Hongarije loopt, werd door een Amerikaanse klant aangeschaft voor 85.000 euro.

Twee paarden voor 53.000 euro

Daarnaar volgden twee springpaarden voor 53.000 euro werden afgeslagen. Corluba PS (Cornet Obolensky x Chacco-Blue) blijft voor dat geld in Duitsland. Casacco PS (Casallco x Chacco-Blue) vertrekt naar een nieuwe eigenaar in Denemarken. De moeder van de laatste is de volle zus van SIG Chaccinus die op het hoogste niveau onder Felix Hassmann springt.

Kijk hier voor de volledige veilinglijst.

Bron Spring-reiter.de