Prinsjesdag Online presenteert zes uiterst exclusieve embryo’s

Op maandag 3 februari veilt Veulenveiling Prinsjesdag zes uiterst exclusieve embryo's via het nieuwe online platform Prinsjesdag Online. De allerbeste moederlijnen ter wereld zijn vertegenwoordigd in de collectie van deze eerste online editie.

Prinsjesdag Online veilt een embryo uit een dochter van Niels Bruynseels’ vijfsterren springpaard Ilusionata van ‘t Meulenhof, meerdere embryo’s uit dochters van Electra van ’t Roosakker en Babbe van ‘t Roosakker, een kleinzoon of –dochter van 1.60m-springmerrie Ciske van Overis, nog een embryo uit de familie van de legendarische Usha van ’t Roosakker en een embryo uit een dochter van Grand Prix-springmerrie Egie of Colors.

Deze zes zorgvuldig geselecteerde embryo’s stammen af van ’s werelds beste hengsten. Prinsjesdag Online veilt embryo’s van de nummer één van dit moment Chacco Blue, van springfenomeen Scuderia 1918 Tobago Z, van stempelhengst Emerald, van de razend succesvolle Scuderia 1918 Halifax, de sterk verervende Conthargos en de wereldberoemde Tangelo van de Zuuthoeve.

De online veiling vindt plaats op maandag 3 februari om 20:00 uur. Kijk voor de volledige collectie op www.prinsjesdagonline.eu.

Bron: Persbericht

