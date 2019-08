Quandor vd Heffinck met 30.000 euro prijstopper ET Auction

De driejarige Quandor vd Heffinck (Wandor vd Mispelaere x Nabab de Reve) was met 30.000 euro de prijstopper van de online ET Auction die gisteravond afliep. De ruin blijft in Belgische handen. Het tweede deel van de ET Auction met embryo's loopt vanavond af. Het embryo Chacco-Blue x Nabab de Reve (Quaranca de Muze) is heel gewild, de teller staat op 36.000 euro.

In het eerste deel van de ET Auction die gisteravond afliep, werden 22 jonge springpaarden geveild. Negen paarden vertrokken naar het buitenland. De prijstopper Quandor vd Heffinck bleef echter in België, de driejarige zoon van Wandor vd Mispelaere vond een nieuwe eigenaar voor 30.000 euro. Moeder Melissa van’t Zorgvliet heeft Nederlandse roots, ze komt uit de Heartbreaker-dochter Valina die internationale springpaarden bracht als Camax L (v. Clinton) en Larga van ’t Zorgvliet (v. Colman) en de BWP-hengst Qualoubet van ’t Zorgvliet (v. Baloubet du Rouet).

Stam van Emerald

Voor 22.000 euro verhuist de tweejarige Rowena van ’t Ruytershof (Tangelo vd Zuuthoeve x Vigo d’Arsouilles) naar Groot Brittannië. De merrie komt uit de stam van Emerald. Voor 18.000 euro werd Kantella van ’t Merelsnest (Kannan x Plot Blue) afgeslagen en ook deze tweejarige merrie gaat naar Groot Brittannië. Grootmoeder Galanthis-W vh Merelsnest is een halfzus van Jur Vrieling’s Grand Prix-paard VDL Glasgow-W vh Merelsnest.

Embryo Chacco-Blue

Tot vanavond kan er nog geboden worden op embryo’s. Op dit moment is het embryo van Chacco-Blue en Quaranca de Muze de duurste. Het laatste bod staat op 36.000 euro. Quaranca de Muze is een halfzus van onder meer Mylord Carthago (v. Carthago).

Bron Horseman.be/Horses.nl