Rietje Chacco Blue met 36.500 euro duurste lot Ekestrian Online Auction

Op de Ekestrian Online Auction Showjumping, die gisteravond afliep, was niet een embryo of een veulen of een ouder rijpaard die als duurste werd afgeslagen. Voor een rietje van topvererver Chacco Blue werd het meeste geld neer geteld, een koper kocht het voor maar liefst 36.500 euro. Met 24.500 euro was het embryo van Cornet Obolensky uit Jur Vrielings 1,60m-paard Sissi van Schuttershof (v. Nabab de Reve) de duurste.

Chacco Blue is al geruime tijd de nummer 1 van de HorseTelex Wereldranking en leidt ook de WBFSH ranglijst voor springhengsten. Rietjes, embryo’s en kinderen van de zoon van Chambertin zijn dan gewilde objecten van veilingen. Ook op de Ekestrian Online Auction Showjumping liet de hengst van zich spreken, want één rietje sperma van hem bracht 36.500 euro op en was daarmee het duurste lot van de veiling.

Rietje Balou du Reventon

Het tweede geld wat betreft de rietjes was lot 34, een rietje van Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky), hier werd 9400 euro voor betaald. De veertienjarige hengst is het toppaard van Darragh Kenny. Het afgelopen jaar won de Ier de 5* Grand Prix’ van Chantilly en Knokke.

24.500 voor embryo van Sissi van Schuttershof

Bij de embryo’s werd het meest geld betaald voor die van Cornet Obolensky en Jur Vrielings 1,60m-paard Sissi van Schuttershof. Het bracht 24.500 euro op. Voor drie embryo’s werd 18.000 euro neergelegd. Die drie zijn een al geïmplanteerd vrouwelijk embryo van Numero Uno uit Hera van ’t Roosakker (v. Wandor van de Mispelaere uit de legendarische Grand Prix-merrie Cella). Dan een embryo van Untouchable 27 uit Dream Fée des Hazalles (v. Nabab de Reve), een half zus van Eve Jobs’ Grand Prix paard Venue d’Fees des Hazalles (v. President). En tot slot de volle broer of zuster van het Grand Prix-paard Ilex VP (Diamant de Sémilly X Darco) van Nicolas Delmotte.

Merrieveulen Baloubet du Rouet voor 33.000

Een merrieveulen van Baloubet du Rouet uit de Locato-dochter Minne I werd afgeslagen voor 33.000 euro. Het in januari geboren veulentje is een halfzus van HH Conrad of wel Conrad de Hus (v. Con Air). Een driejarige zoon van Cumano uit Ilydi van den Bisschop (v. Kashmir van Schuttershof) vond een nieuwe eigenaar voor 22.000 euro.

Klik hier voor de volledige lijst.

Bron Horses.nl