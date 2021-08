Rose of Turona met 43.000 euro veilingtopper Elite Auction Borculo Dressage Foals

Na het succes van 2020 waren de verwachtingen hooggespannen voor de dressuurveulens van Borculo. Met een gemiddelde 13.738 euro, felle biedduels en klanten van over de hele wereld kijkt de organisatie terug op een zeer goede veilingavond. Het duurste veulen was een dochter van tophengst Las Vegas, Rose of Turona, en deze werd verkocht voor 43.000 euro.

“Dat je zo’n goed gemiddelde haalt in de drukke wereld van veulenveilingen blijft speciaal,” begint organisator Annelou de Man. Van tevoren hebben Nol Gerritsen en Wouter Plaizier veel complimenten mogen ontvangen over de kwaliteit van de collectie. Net als in de Early Summer Auction wisten veel Nederlanders hun slag te slaan in de veiling. ‘’We zijn altijd heel blij met buitenlandse bieders, maar voor de sport én fokkers is het mooi als ze op Nederlandse bodem blijven. We zijn blij dat we ook met een online veiling weten te scoren. Door de grillige coronamaatregelen hebben we in een vroeg stadium er al voor gekozen om de veiling online te houden. Dat geeft rust in de organisatie, we hebben volle focus op onze klanten gehad.’’

Favorietenrol

Het bleef lang spannend tijdens de online veiling. De kampioen van de CK van Noord-Brabant, Rose of Turona, wist haar favorietenrol waar te maken. Nederland, België en Zweden streden om haar kwaliteiten. Het merrieveulen werd verkocht voor 43.000 euro. De dochter van Pavo Cup winnaar Las Vegas is een waar talent voor de toekomst. Ook Rossini (v. For Romance) wist de bieders op het laatste moment nog bezig te houden. Uiteindelijk wisten kopers voor 17.000 het winnende bod te plaatsen.

Bubbels op Roitaine O

Ook de fokkers van Roitaine O (v. Fontaine TN) konden een glas bubbels drinken op het succes van de veiling. Het veulen met een prachtig model en een sterke beweging is hengstenpotentieel voor de toekomst en werd afgeslagen op 34.000 euro. De nieuwe eigenaren zijn woonachtig in Denemarken. Nazaten van kampioenshengst Le Formidable zijn ook in trek. Rain-Beau GS (26.000 euro), Romee.Bertje van de Palsina (11.000 euro), Richy (20.000 euro) en Rockstar (18.000) vielen op in de veiling.



Hoge prijzen

Ravitano, een zoon van Mansion, is voor 25.000 euro verkocht naar Duitsland. Roatan Fin D (v. Fürst Jazz) wist de harten van Spaanse eigenaren te stelen. Het hengstveulen is verkocht voor 37.000 euro. Rhytmiek van de Nethe (v. Bonds) is een opvallend merrieveulen dat voor 29.000 euro verwisselt van eigenaar. Deze prijzen geven de brede top van de veiling aan.

Dinsdag 24 augustus is de beurt aan de springveulens. Om 19.30u loopt de veiling af.

Bron: Persbericht