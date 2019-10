Sale of the Rising Stars: Bernini-dochter Juliaminka met 75.000 euro de duurste

De vrijdagavond op Jumping Zwolle werd afgesloten met de veiling Sale of the Rising Stars. Elf beloftevolle springpaarden kwamen in de IJsselhallen onder de hamer. De volgepakte VIP-tribune en talrijke toeschouwers rondom de ring zagen hoe de Bernini-dochter Juliaminka GP als duurste voor 75.000 over de toonbank ging. Grand Prix-ruiter Carl Hanley is de nieuwe eigenaar van de vijfjarige merrie.