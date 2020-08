Schockemöhle koopt broertje Catch me if you can voor 68.000 euro

Corona-tijd of niet, klanten over de hele wereld stonden opnieuw op scherp tijdens de tweede live veulenveiling van Flanders Foal Auction. Werd een maand geleden een record van 25.792 euro gemiddeld behaald, zaterdagavond 9 augustus kwamen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts er weer dicht in de buurt met 22.806 euro.

Van de 29 springveulens werden er 28 verkocht, waarvan het merendeel aan professionele stallen. Zelfs Paul Schockemöhle sloeg zijn slag en gaf door de telefoon een ‘ja’ voor 68.000 euro. Daarvoor kocht de Duitser de voshengst Come and Catch Me Z (Comme il Faut x Acordplus), een heel speciaal veulen qua type en beweging maar vooral ook als halfbroer van het toppaard Catch me if you can, dat met Laura Klaphake de zwaarste proeven ter wereld sprong.

Exquis Walnut de Muze

Het merrieveulen Ciara Storm EH Z (Cornet Obolensky x Darco) deed er qua prijs, 62.000 euro, weinig voor onder en gaat naar een nieuwe klant in Polen. Als dochter van de 1.50m springmerrie Carrera de Muze en kleindochter van Harrie Smolders voormalige kampioenschapspaard Exquis Walnut de Muze zijn de verwachtingen hooggespannen.

Iedereen gemotiveerd

“Wat een topveiling was dit weer. Het Corona virus maakt het er niet makkelijker op om een live veulenveiling te organiseren, maar we hebben steeds naar oplossingen gezocht en deze weten te vinden. Er waren veel nieuwe klanten en we zijn er trots op dat Paul Schockemöhle voor het eerst via onze veiling iets aparts voor de toekomst heeft vastgelegd”, vertellen Gerald Lenaerts en Luk Van Puymbroeck.

Veel online en telefonisch

Opnieuw bleek hoe krachtig het online biedsysteem was, aangezien slechts zes veulens in de ‘zaal’ verkocht werden. Ook telefonisch werd er veel verkocht. Zo waren er vijf verkopen naar Duitsland. Daarvan bracht Chaccolina Blue HRC (Chacco Blue x Quidam de Revel) 34.000 euro op, Unic van de Berghoeve (Cornet du Lys x Kannan) 24.000 euro en Unanka van de Berghoeve (Emerald x Inshallah) 20.000 euro.

Zimbabwe

Een klant uit Zimbabwe, die weliswaar in Londen woont, legde Heartbreaker van de Eijkhof Z (Heartbreaker x Taloubet Z) vast voor 28.000 euro. Voor 30.000 euro gaat Copypast of Picobello Z (Chacco Blue x For Pleasure) naar Spanje en Chado Blue del Fiorello Z (Chacco Blue x Diarado) naar Hongarije. Twee veulens gingen voor 26.000 euro: Emporio van Schuttershof Z (Emerald x Nabab de Reve) en Quando Z (Quabri De L’Isle x Balou du Rouet), die respectievelijk in Noorse en Nederlandse handen kwamen. Sowieso was de Nederlandse invloed groter dan ooit met zeven aankopen. Duurste van dit rijtje was True Dream Boy Z (Tangelo van de Zuuthoeve x Calido) met 28.000 euro.

De Flanders Foal Auction heeft nog één live veulenveiling te gaan in september. De exacte datum en locatie zijn nog niet bekend.

Bron www.flandersfoalauction.be