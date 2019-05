Sea Coast Stables nieuwe locatie Belgian Warmblood Foal Auction

Het hoge woord is eruit. De Belgian Warmblood Foal Auction vindt een nieuw thuis op de Sea Coast Stables bij Alain Cloet en Gudrun Patteet. De Belgische veulenveiling moest begin deze maand opzoek naar een nieuwe locatie nadat Patrick Gansbeke het bestuur van BWFA had verlaten. De selecties voor de veiling die op 31 juli wordt gehouden, zijn begonnen.

BWFA moest op zoek naar een andere locatie dan Flanders Horse Event. Patrick Gansbeke zat afgelopen jaren ook in het bestuur van Flanders Horse Event. ‘Mede door deze dubbele bestuursfunctie en gemengde belangen ontstonden er vanuit FHE eisen waar de BWFA bestuursleden onmogelijk mee akkoord konden gaan’, aldus een persbericht.

Sea Coast Stables

Door nieuwe eisen vanuit het Flanders Horse Event, dacht het bestuur van de veiling de kwaliteit niet langer te kunnen waarborgen. “Die kwaliteitsgarantie is één van de kernwaarden van de Belgian Warmblood Foal Auction. Om hierop verder te kunnen bouwen heeft het BWFA bestuur beslist om de veiling op een nieuwe locatie te organiseren.” Sea Coast Stables van Alain Cloet en Gudrun Patteet in Moerzeke is op 31 juli het nieuwe onderkomen van de veiling.

Bekende hengsten als het Grand Prix-paard Scuderia 1918 Halifax van het Kluizebos (v. Heartbreaker) en de talentvolle Luigi d’Eclipse (v. Catoki) vonden hun weg via BWFA.

Bron Persbericht