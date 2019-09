Secret-zoon met 22.000 euro prijstopper Veulenveiling Dronten

Het hengstveulen One to Remember (Secret x Vivaldi) is zeker een veulen om te onthouden. Op de Veulenveiling Dronten, die gisteravond in Ermelo op het Nationaal Hippisch Centrum werd gehouden, ging de zoon van Secret als duurste van de hand, hij bracht 22.000 euro op. Obalia L was het duurste springveulen en gelijk het op een na duurste veulen. De dochter van Conthargos x Zavall VDL werd voor 11.000 euro verkocht.

Zo’n 60 veulens kwamen onder de hamer waarvan 31 veulens 5000 euro of meer opbrachten. One to Remember en Obalia L waren de enige twee die boven de 10.000 euro uitkwamen. Drie veulens werden afgeslagen op 8500 euro. Dat waren Opinion-Utopia (Expression x Uphill), halfbroer van de KWPN-hengst Gotcha-Utopia, de Fontaine TN-dochter O.Winola M (mv. Flemmingh) en het springveulen Olympia Trojka S (Baltic VDL x Corland).

Bron Horses.nl/ClipMyHorse