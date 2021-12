Sezuan-zoon met 120.000 euro duurste op Oldenburger Special Edition veiling

Klanten uit de hele wereld verzekerden zich kort voor Kerstmis in Vechta voor meer dan 1 miljoen euro van hun Oldenburgse toekomstige sterren. Op de Oldenburger Special Edition veiling werd gisteravond de vierjarige Summerville (Sezuan x Diamond Hit) met 120.000 euro als duurste afgeslagen. Het duurste springpaard was Nemo (Nabab de Reve x Van Gogh), de vijfjarige ruin ging voor 66.000 euro naar Amerika.

Dressuurliefhebbers uit Zwitserland kochten hun kerstcadeau in Vechta voor 120.000 euro. De vierjarige Summerville van Sezuan – Diamond Hit – Florencio I komt uit de bekende Fackila-lijn. Moeder Faszination is de zus van de Amerikaanse kampioensmerrie Damon’s Fantasy van Kathy Priest. De Fackila-lijn is de ook de oorsprong van de gekeurde Grand Prix hengst Fackeltanz OLD van de Max-Theurers en de bronzen medaillewinnaar van het EK, Delaunay OLD van Patrik Kittel.

83.500 voor driejarige Fürst Romancier

Voor 83.500 euro vond de driejarige Fleur Belle (Fürst Romancier x Don Larino) een nieuwe stal in Canada. Haar moeder is zus van Don Frederic die succesvol is onder de Braziliaan Rodolpho Riskalla en Diva Larina die Grand Prix loopt onder Miriam Alber. De merrie zorgde voor het spannendste biedduel van de online veiling met meer dan 135 biedingen.

Nabab de Reve-zoon duurste springpaard

Voor 66.000 euro ging de Nabab de Reve-zoon Nemo naar nieuwe klanten in de Verenigde Staten. De vijfjarige ruin was hiermee het duurste springpaard van de veiling. Nemo is al geplaatst in 1,30 m-rubrieken en komt uit de lijn van de internationaal succesvolle Argelith Golo/Gerd Wiltfang, Böckmann’s Lamour/Gilbert Böckmann en Comcador OLD/Sandra Auffarth.

Omzet van ruim 1,1 miljoen

Op de zesde editie van de veiling van het Oldenburg Verband gingen 19 van de 31 veilingpaarden naar het buitenland, waarvan zeven naar de VS. De gemiddelde prijs van de paarden was ongeveer 36.500 euro en de veiling had een omzet van 1.131.000 euro.

Klik hier voor de lijst met veilingpaarden en de prijzen.

Bron persbericht Oldenburger Verband