Sterke veilingcollectie voor Flanders Foal Auction Bonheiden

Talrijke fokkers hebben hun beste springveulens aangeboden aan de organisatie van Flanders Foal Auction, waardoor er een zeer sterke veilingcollectie is ontstaan voor de veiling op zaterdagavond 22 juni tijdens Jumping Bonheiden. De veiling over minder dan 2,5 week telt 30 springveulens, stuk voor stuk gefokt uit succesvolle moederlijnen en afstammend van bewezen springhengsten.

“We kijken er weer met een heel goed gevoel naar uit. Het lijkt alsof de collectie ieder jaar weer beter is. We krijgen steeds meer en beter aanbod. De fokkers weten onderhand hoe het spelletje werkt en waar we onze klanten in binnen- en buitenland mee blij maken, maar ze willen nu ook verkopen. Er is veel bereidwilligheid om mee te doen in plaats van dat ze hun beste veulens vasthouden”, vertelt Gerald Lenaerts, samen met Luk Van Puymbroeck organisator van de Flanders Foal Auctions.

‘Spannende avond’

De veiling op Jumping Bonheiden is altijd bijzonder sfeervol. De presentatie van de veulens is namiddag tussen twee internationale springrubrieken in, waarna de verkoop rond 20.30 uur begint. “De veiling in Bonheiden is eigenlijk altijd goed, maar het wordt toch ook weer een spannende avond. Het is onze eerste veulenveiling van het seizoen. Daarna volgen de nieuwe veiling in Beervelde op 3 augustus en de veiling op Sentower Park in Opglabbeek op 19 september.”

Drie landen

De geselecteerde springveulens zijn geboren in België, Duitsland en Nederland. “Via onze nieuwe Nederlandse scout Mark Oude Griep hebben we een aantal zeer goede veulens van Nederlandse bodem kunnen toevoegen aan de collectie. De Nederlandse veilingen denken dat ze in België moeten zijn om veulens te selecteren, maar de fokkers staan daar niet voor niets op de eerste plaats op de wereldranking. We hebben veel variatie in onze collectie en toch onze strategie kunnen vasthouden. De veulens moeten afstammen van bewezen hengsten omdat dat meer zekerheid geeft op een toppaard. Het is immers bewezen dat een Grand Prix-paard sneller in staat is een toppaard te leveren dan één die het niveau niet haalt of aankan.”

Startpunt

Flanders Foal Auction is door de jaren heen het startpunt voor veel investeerders en ruiters, die jong talent op zeer jonge leeftijd proberen te ontdekken. Talrijke in het verleden geveilde veulens zijn inmiddels uitgegroeid tot beloftevolle springpaarden en velen zijn alweer door derden gescout met het oog op de topsport.

‘Interessante veulens’

De verwachting dat de veulens uit de collectie van Bonheiden dezelfde weg bewandelen is hoog. “We hebben echt heel interessante veulens. Een Comme il Faut bijvoorbeeld uit de halfzus van Ulrich Kirchhof’s beste paard voor jaren Carino. We hebben een Carthago uit de volle zus van Jos Lansink’s Grand Prix merrie Valentina van ’t Heike. En drie Cornet Obolensky’s waaronder twee merrieveulens. Eén komt uit een Kashmir van Schuttershof-merrie uit de stam van Kashmir, de andere komt uit de halfzus van Piergiorgio Bucci’s Grand Prix-hengst Casallo. Eén hengstveulen van Conthargos is gefokt uit de Quattro-merrie Avanti 236, die landenwedstrijden sprong met Tobias Meyer. En dan hebben we nog een For Pleasure uit de 1.60m Grand Prix-springmerrie Sissi van Schuttershof.”

