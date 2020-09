Tangelo van de Zuuthoeve-dochter met 22.000 euro prijstopper van KWPN Online Veulenveiling

Ondanks de vele veulenveilingen in binnen- en buitenland is de interesse nog altijd groot voor de KWPN-veulens. Met 22.000 euro is Phedra (v.Tangelo van de Zuuthoeve) de absolute topper van deze editie gebleken. Daarnaast werd 80% van de veulens daadwerkelijk verkocht.

Na een spannend biedduel trok een Griekse bieder aan het langste eind. Het merrieveulen komt uit de rechtstreekse moederlijn van diverse 1.60m-paarden, zoals het voormalige Grand Prix-paard Up Chiqui (v.Quidam de Revel) van Kent Farrington.

75% naar het buitenland

“Het is fantastisch om te zien dat er zo’n goede prijzen worden betaald in de online veulenveilingen. Het veilingplatform trekt heel veel internationale bezoekers die de KWPN-veulens goed weten te waarderen. Daarbij is het ook goed om te zien dat enkele veulens in Nederlandse handen blijven”, aldus Wim Versteeg namens het Salesteam. 80% van de aangeboden veulens is vanavond verkocht en daarvan vertrekt 75% naar het buitenland.

Kopers uit verschillende landen

Kopers uit België, Estland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Litouwen, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland en Nederland kwamen vanavond in het bezit van de veulens. Het een-na-duurste veulen werd de Apardi-zoon Pardi. Hij blijft voor 8.000 euro in Nederland. Voor 7.500 euro werd Grandorado TN-dochter Palady van de Baanse verkocht naar Zweden, de Allstar-zoon Pjetro heeft voor 7.000 euro een nieuwe eigenaar uit het Verenigd Koninkrijk gevonden. De gemiddelde prijs van deze vijfde editie was bijna 5.000 euro.

Bekijk hier de veilinguitslag.

Bron: KWPN